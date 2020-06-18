Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Libya Destek Misyonuna (UNSMIL) mesaj gönderen Serrac ayrıca Terhune'de ortaya çıkan toplu mezarlar ve Trablus'un güneyindeki bölgelere tuzaklanan mayınlar konusunda suçluların yakalanarak şeffaf bir yargılamanın ardından hukuka uygun şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti. Libya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nasr Gita da toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi. Hafter milislerinin çıktıkları bölgelerin temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) devreye girmişti.