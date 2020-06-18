BM Libya Destek Misyonuna (UNSMIL) mesaj gönderen Serrac ayrıca Terhune'de ortaya çıkan toplu mezarlar ve Trablus'un güneyindeki bölgelere tuzaklanan mayınlar konusunda suçluların yakalanarak şeffaf bir yargılamanın ardından hukuka uygun şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti. Libya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nasr Gita da toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi. Hafter milislerinin çıktıkları bölgelerin temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) devreye girmişti.
Başbakan Serrac: Katliam delilleri için bize destek verin
18.06.2020 - 03:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletlere (BM) ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçları belgeleme ve delil toplama konusunda kendilerine "teknik yardım" sağlaması çağrısında bulundu.
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711794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/711794.aspx
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