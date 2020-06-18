Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın yayımladığı habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yapılan "Olağanüstü Çin-Afrika Zirvesi"nde konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, toplantıda, Afrika ülkelerinin bu yıl sonu vadesi dolan faizsiz kredi ödemelerini sileceğini bildirdi.

Çinli lider, Afrika kıtasının, ülkesinde üretilecek Kovid-19 aşısına erişim önceliğine sahip olacağı sözünü verirken, kıtada yeni hastane ve sağlık tesisi yapacaklarını da kaydetti.

Afrika ülkeleri, zor durumda olan ekonomilerinin düzelmesi için G-20 ülkelerine "borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesinin Çin-Afrika Araştırma İnisiyatifinin verilerine göre, Çin hükümeti ve bankaları, Afrika ülkelerine 2000-2017 yıllarında yaklaşık 143 milyar dolar kredi verdi.