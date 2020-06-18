Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Rossiyskaya Gazeta gazetesinde çıkan habere göre, Pantsir-SM sistemlerine eklenen füzeler, başkent Moskova’da 24 Haziran’da yapılacak geçit töreninin provalarında görüldü.

Sergilenen Pantsir-SM modelinde, daha önceki modellerde görülmeyen ufak ebatlarda yeni karadan havaya füzelerin yerleştirildiği dikkati çekerken, sistemde kurulu standart füzelerden daha küçük ebatlardaki füzelerin insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı kullanılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

2008’den bu yana Rusya ve çeşitli ülkeler tarafından kullanılmakta olan Panstir-S1 modelinin üst modeli olan Panstir-SM sisteminin Rus ordusu tarafından gelecek yıldan itibaren kullanıma alınması planlanıyor.