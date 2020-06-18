Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM Genel Kurulu seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2021-2022 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak İrlanda, Norveç, Hindistan, Kenya ve Meksika'yı tebrik eden Borrell, "AB, Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesini tebrik ediyor." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin yeni küresel sınamalara karşı birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.