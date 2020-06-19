Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bazı eyaletlerinde salgının etkisi azalırken on eyalette tehlike sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilere göre Alabama, Arizona, Kaliforniya, Florida, Nevada, Kuzey Carolina, Oklahoma, Oregon, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde salgının baş göstermesinden bu yana son bir haftada günlük en yüksek vaka sayıları kayda geçti. Pennsylvania Üniversitesi Tıp Etiği ve Sağlık Politikası Bölüm Başkanı Dr. Ezekiel Emanuel, son dalgalanmaların testlerdeki artışı geride bıraktığını ifade etti. Emanuel "Vaka sayısında yüzde 50 veya yüzde 150 artış görmenizin sebebi test sayısındaki artış değil. Bunlar yeni vakalar. Bu toplu yayılım" ifadelerini kullandı. Emanuel "Test sayısı sebebiyle vaka sayısı açısında küçük bir yüzde artışı olabilir" dedi.

HASTANEYE YATIŞ SAYISI YÜKSELİYOR

Massachusetts Dartmouth Üniversitesinden Profesör Erin Bromage de "Bu patlamaları görüyoruz. Sıcak noktalar bir dizi eyalette ortaya çıktı. Özellikle Teksas, Florida, Arizona'da. Vaka sayıları gerçekten hızlı bir şekilde artıyor. Daha da önemlisi, bu eyaletlerdeki hastaneye yatış sayısı da yükseliyor" diye konuştu. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü ise salgında ikinci dalganın ağustos ayı sonunda başlayabileceği, 1 Ekim'e kadar ölü sayısının 201 bini geçebileceğini ifade etti.

BU DAHA BİRİNCİ DALGA

Philadelphia Çocuk Hastanesi ve Pennsylvania Üniversitesinden araştırmacılar ise "İkinci bir dalga gelebilir, ama biz hâlâ birinci dalgadayız" açıklamasını yaptı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 117 bin 17 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de şu ana kadar 2 milyon 163 bin 209 vaka tespit edildi.