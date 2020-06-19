Kamerun Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşılan verilere göre, son 48 saatte 419 yeni vaka görüldü.
Aynı süre zarfında 1973 kişi ise iyileşti ve salgının başından bu yana toplam iyileşen sayısı 7 bin 548'e yükseldi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 282'ye çıktı.
Senegal'de bir günde 166 yeni vaka
Senegal’de ise son 24 saatte yapılan 1617 kişiye yapılan Covid-19 testinin 164'ü pozitif çıktı.
Aktif vaka sayısının 1771 olduğu ülkede, virüse rastlanan 3 bin 788 kişi iyileşti, 79 kişi öldü.
Afrika genelinde Covid-19 nedeniyle, en az 7 bin 400 kişi hayatını kaybetti.