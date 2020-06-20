Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in meşruiyetinin olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu "Hafter bundan sonra masada muhatap alınmamalı" dedi. Libya'daki krize çözüm ve kalıcı ateşkes konusundaki bir soruyu cevaplandıran Çavuşoğlu, bu konuda Moskova ve Berlin'de yürütülen çabalardan Hafter'in tavrı sebebiyle sonuç alınamadığını hatırlattı. Sahadaki kazanımları neticesinde Hafter'in bu çizgiye geldiğini ancak artık sahada dengenin değiştiğini ifade eden Çavuşoğlu şöyle konuştu: Artık Hafter'in hiçbir geçerliliği yok. Zaten meşruiyeti yoktu. Bundan sonra, Hafter gibi bir darbecinin, 'ateşkes yerine ülkeye, yönetime el koydum' diyen bir kişinin masada olmaması gerekir. Bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor.

İŞ BİRLİĞİMİZ ARTACAK

Türkiye'nin Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükûmetinin yanında olduğunu ve her türlü desteği vereceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'ya yaptıkları ziyaretle bunun bir defa daha altını çizdiklerini aktardı. Çavuşoğlu "Geçmişte de askerî iş birliği anlaşmalarımız vardı. Mutabakat zaptımız vardı. Onlardan bir tanesini güncelledik, tekrar imzaladık. Deniz yetki alanları anlaşmasıyla birlikte aynı gün imzaladık. Önümüzdeki süreçte bu iş birliğinin kapsamı da genişleyebilir. Genişleyince bu kez anlaşmanın kapsamı da genişleyebilir, gözden geçirilebilir. İhtiyaca göre bunlar tadil edilebilir" dedi.

İTALYA'YLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Öte yandan İtalya mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşen Çavuşoğlu "İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti" dedi.