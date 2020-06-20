Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 azalarak 50'ye düştüğü belirtildi.

Covid-19 vaka sayısının son saatte 74 artarak 60 bin 550'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 696'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Hemşireler ve hasta bakıcıları

Sciensano, yayımladığı son veride Covid-19'un Belçika'da etkisini hissettirmeye başladığı mart ortasından bu yana, yaklaşık 600 hemşire ya da hasta bakıcının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bunun, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ettiği aktarıldı.