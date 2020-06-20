Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filipinler’de son bir günde görülen 943 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 29 bin 400'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1150 oldu.

Filipinlerde hastalığa yakalanan 7 bin 650 kişi tedavi edildi.

- Nepal'de 331 yeni vaka

The Kathmandu Post’ta yer alan habere göre, Nepal’de son 24 saatte görülen 331 Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 8 bin 605’e çıktı.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmezken, bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal’de hastalığa yakalandıktan sonra tedavisi tamamlananların sayısı 1578 oldu.