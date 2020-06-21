Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda patlama
21.06.2020 - 21:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Haseke ilinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,ypg,pkk,
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