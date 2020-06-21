Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.