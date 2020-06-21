Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, kardeş Mısır'daki yöneticilerin, "Libya halkının Mısır'la ortak bir tarih, inanç ve kaderi paylaştığını unuttuklarını" belirtti.

Başağa, "Libyalılar, Mısır'ın güvenliğine zarar gelmesini de tehdidi de kabul etmez. Çünkü bu, her iki ülke için de geri dönüşü olmayan bir yoldur. Kırmızı çizgiler, Libyalıların kanıyla çizilmiştir. Libyalılar, barış isteyenlerle barış yapmaya hazırdır; saldırmak için değil ama (ülkelerini) savunmak için savaşa da hazırdır." ifadelerini kullandı.

Libya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanları, Libya'nın iç işlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak nitelendirilmişti.

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.