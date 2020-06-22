Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi, ülkenin batısında Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaretinde "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Sınırlarımız içinde veya gerekirse dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" dedi. Açıklamaya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrliklerinden (BAE) de destek geldi.

"BU, SAVAŞ İLANIDIR"

Sisi'nin "askerî müdahale" tehdidine ise Libya ordusu, hükûmeti ve parlamentosundan sert tepki geldi. Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah yazılı açıklama yaparak, "Bu, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz" ifadesini kullandı. Libya Parlamentosu da Sisi’nin imasının “Libya’nın egemenlik ve güvenliğine açık bir tehdit olduğunu” kaydederek, en sert ifadelerle kınadı.