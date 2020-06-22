Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da Yasuc Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Perviz Yazdenpenah, İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinin yönetim merkezi olan Yasuc şehrinde, koronavirüs vakalarının arttığını ve bunun artan toplu törenler nedeniyle olduğunu söyledi. Şehirde son 24 saat içerisinde 236 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Yezdanpenah, sosyal mesafe önlemlerine önem verilmeden yapılan cenaze ve düğün törenleri nedeniyle koronavirüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.

Perviz Yezdanpenah, Yasuc şehrine bağlı bir kasabada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze merasiminde, 22 kişinin koronavirüse yakalandığını belirterek, “Halka tavsiyemiz sosyal mesafe önlemlerine ve maske kullanımına dikkat etmeleri. Aynı zamanda düğün veya cenaze gibi toplu tören ve merasimlere katılmamaları gerekir” ifadelerini kullandı.