Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ohio eyaletinde 12 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşin sallandıkları hamağın iplerinin bağlı olduğu duvarın yıkılması sonucu korkunç şekilde can verdi.Korkunç olay Ohio eyaletinde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Scout ile 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Chasey Scaravilli'nin birlikte oturup sallandıkları hamağın ipleri koptu. İpin kopması sonucu hamağın bağlı olduğu duvar talihsiz kızların üzerine yıkıldı. Olayda molozların arasında kalan iki kardeş hayatını kaybetti.

"BUNUN OLACAĞI AKLIMA GELMEZDİ"

Yaşadıklarını anlatan baba JJ Scaravilli, "Bunun olacağı aklıma gelmezdi. Olayda suçlu yok, ben de arka bahçede uyuyordum o sırada. Sesleri duyunca koştum ama iki kızım da molozların arasında kalmıştı. İtfaiye ve ambulanslar geldi ama onları kurtaramadık. Kızlarım cennette" açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Korkunç kazanın ardından savcılık soruşturma başlattı. Aile yakınları, kızların hiçbir zaman ayrılmadıklarını, hep beraber oynadıklarını ve hamakta beraber uyumaktan hoşlandıklarını söyledi. Aile, kızların öldüğü yere iki ağaç dikti.