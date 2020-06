Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınının Avrupa’da etkisi azalmaya devam ediyor. Hollanda’da son 24 saat içinde ilk defa korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ülkede 12 Mart tarihinden bu yana ilk defa son 24 saat için koronaya bağlı can kaybı bildirilmediğini duyurdu. RIVM, son 24 saatte sadece 69 kişide korona virüs tespit edildiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 49 bin 658’e ulaştığını açıkladı. RIVM, ülkede toplam can kaybının 6 bin 90’a yükseldiğini, 11 bin 851 kişinin ise hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Hollanda’da korona virüse bağlı ilk can kaybı 6 Mart tarihinde görülmüştü. Ülkede 7 Nisan tarihinde ise bir günde 234 kişinin korona virüsten hayatını kaybetmesi ile en yüksek can kaybı yaşanmıştı.