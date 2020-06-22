Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın en büyük eyaleti KRV Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, eyalete hava, kara ve deniz yoluyla gelenlerden son 48 saatte yapılmış, Almanca ya da İngilizce test sonucu belgesi istenecek.

Türkiye'den gelen ve Almanya’ya girişlerinde testin negatif olduğunu ispatlayan belgeyi yanlarında bulundurmayanlar ise evlerinde 14 gün karantina altında kalacak, ev halkı dışında kimse ile görüşmeyecek, misafir kabul edemeyecek. Bu kişiler, ayrıca sağlık durumlarıyla ilgili bağlı bulundukları sağlık kurumları ile irtibata geçerek bilgi vermek zorunda olacak.

Almanya’da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Türkiye’de yapılacak koronavirüs testlerinin Alman makamları tarafından kabul edileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.

KRV Eyalet Yüksek Mahkemesi, daha önce Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelecek kişilere karantina uygulanamayacağına dair karar vermişti. Bugün yayımlanan bu genelge ise mahkemenin bu kararını geçersiz kılmış oldu