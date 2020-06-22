Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) yapılan açıklamada, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir." denildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik
22.06.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Ceza Mahkemesinden, Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edinildiği, söz konusu bilgilerin, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebileceği bildirildi.
Etiketler : Uluslararası Ceza Mahkemesi,
712866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/712866.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER