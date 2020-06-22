Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) yapılan açıklamada, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir." denildi.