Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir grup genç, sahildeki kayalıklarda sahipsiz bir bavul buldu. Meraklı gençler, içinde para olabileceğini düşündükleri bavulun içini açınca ceset parçaları buldu.TikTok kullanıcıları, Washington eyaletindeki bir kıyıya vurmuş olan bavul bulup bunu sosyal medyada paylaştılar. Cumartesi günü gerçekleşen olayda, gençler bavulu açtıkları anları kameraya kaydederek bir video paylaşım platformunda paylaştı. Bavulun içinde insan kalıntıları keşfettiklerini söyleyen gençler polis ekiplerini de alarma geçirdi. Seattle Polisi konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, iki bavul bulunduğunu ve içinden insan parçaları çıktığını duyurdu.

"KOKU BUNALTICIYDI"

İlk çantayı buldukları anda yetkililere haber verdiğini söyleyen gençler, Cumartesi günü Duwamish Head'deki şoke edici olayın görüntülerini yayınladılar. Olay esnasında bir gencin, "Bu siyah valizi bulduk. Bavulun içinde belki de para olabileceğine dair şaka yapıyorduk… Ancak koku bunaltıcıydı" dediği duyuldu.

ÖNCE GÜLDÜLER AMA...

Olayı video çeken gencin de "Bavulu aç! Çok kötü kokuyor" dediği duyulurken, bavulun içine doldurulmuş siyah torbanın içerisinde kötü şeyler olabileceğini fark etmeden önce gülüyorlar.

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Bir sonraki karede ise gençlerden birinin polisi ve ambulansı arayarak bulundukları yere çağırdıkları görülüyor.