Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabı bugün satışa çıktı. Kitapta yer alan ifadelerde Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brüksel'de 11 Temmuz 2018'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine devam etmesi ve müttefiklerin harcama taahhütlerini yerine getirememesi halinde ittifaktan çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü. Bolton, Trump'ın yardımcılarla yaptığı özel görüşmeler sonrasında bu fikrinden vazgeçtiğini ve konuyu kapattığını iddia etti.

Bolton kitabında Trump'ın, "Rusya ile anlaşamadığımız sürece NATO ülkelerinin Rusya'ya milyarlarca para ödediği bir NATO'da olmayacağız" ifadelerine yer vererek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında bu kararından vazgeçtiğini öne sürdü.

Bolton kitabında Trump'a "Yapacak mıyız?" diye sorduğunu, ancak Trump'ın yardımcılarının tavsiyelerine kulak verdiğini ve NATO ittifakına verdiği desteği tekrar teyit ettiğini ifade etti. Bolton, Trump'ın üyeleri harcama hedeflerine ulaşmadıkları için eleştirerek geri çekilme tehdidinden vazgeçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2019'da imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA), Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar öngeren bir kararname imzalamıştı. Trump, NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarını, milli gelirlerinin yüzde 4'üne çıkarmaları gerektiğini vurgulamıştı.