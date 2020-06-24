Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nemruş, aynı şekilde Libya ordusunun yeniden yapılandırılması için Türk hükûmetinden ve Millî Savunma Bakanlığından uzmanlarla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Nemruş, Türkiye ile ABD'nin Libya konusunda koordinasyon hâlinde olduğunu da belirtti. Nemruş, ileride iki taraf arasında geniş bir alanda iş birliği ümit ettiklerini belirterek, Türkiye’nin sadece askerî­­, güvenlik alanında değil; üretim, inşaat sektöründe, şirketleri, büyük deneyimi olduğunu bu tecrübeden istifade etmek istediklerini de sözlerine ekledi.