Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da 2012 yılında ressam Elias Garcia Martinez’in Ecce Homo adlı freskini tek başına restore etmeye çalışan 81 yaşındaki Cecilia Gimenez’in Hz. İsa’nın yüzünü tanınmayacak hale getirmesinin ardından ikinci bir kültürel şok yaşandı. Bir koleksiyoncunun bin 200 Euro ile anlaştığı mobilya tamircisi Esteban Murillo’ya ait 400 yıllık Meryem’in Kusursuz Gebeliği adlı tabloda Meryem Ana’nın yüzünü tanınmayacak hale getirdi. Koleksiyoncu, tabloyu düzeltmek için ikinci bir girişimde bulunsa da başarılı olamadı.



Profesör Fernando Carrera, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu tür bir durumu bir kez daha yaşıyoruz. Bu durum, profesyonel restorasyon yapan kişilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mirasımızı korumalıyız” dedi.