Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1387'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1387'ye, vaka sayısının da 167 bin 267'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, ayrıca, 2 bin 912 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 112 bin 797 olduğunu bildirdi.