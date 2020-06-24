Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 274 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 23 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1015'e çıktığı, iyileşen sayısının ise 23 artışla 379'a ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 450 kişinin enfekte olduğunu, 702 kişinin iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık, son verilerle can kaybının 307'ye, vaka sayısının 46 bin 133'e, sağlığına kavuşanların 34 bin 405'e yükseldiğini aktardı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 563 kişide daha virüs tespit edildiğini, 61 kişinin de hastalığı yendiğini açıkladı.

Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 216'ya, vaka sayısının 10 bin 907'ye, iyileşen sayısının 8 bin 468'e yükseldiği belirtildi.