Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yeni tahminini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgının ilk ayında DSÖ'ye 10 binden az vaka bildirildi. Geçtiğimiz ay ise bildirilen vaka sayısı neredeyse 4 milyona ulaştı" dedi.

10 MİLYON VAKA TAHMİNİ

Tüm dünyaya yayılan salgına ilişkin Genel Direktör Ghebreyesus, "Önümüzdeki haftada 10 milyon vakaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Direktör salgının sona ermediğini bu verilerin aşı çalışmalarının önemine işaret ettiğini aktardı.

"SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Ghebreyesus, "Yayılmayı önlemek ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz tüm kaynaklarla, mümkün olan her şeyi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.

DSÖ verilerine göre Aralık 2019'da başlayan Covid-19 salgını şimdiye kadar 216 ülke ve bölgeye yayıldı.

LATİN AMERİKA TEHLİKESİ BÜYÜYOR

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise Latin Amerika'da etkisini artıran salgına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Ryan bölgedeki salgının yoğun olduğunu belirterek, "Özellikle Orta ve Güney Amerika'daki ülkelerde salgın etkili. Sabit ve korkutucu bir artışla karşılaşıyoruz. Birçok ükede vaka sayısı haftalık yüzde 25-50 artış gösteriyor" dedi.

Ryan, Latin Amerika'da salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını belirtti. Bu da bölgede vaka ve can kaybı sayısının artış göstermeye devam edeceğine işaret ediyor.