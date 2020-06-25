Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli mülteciler için, Sadakataşı Derneği tarafından temeli atılan 1530 briket evin yapımı tamamlandı. Kefer Lusin’de inşa edilen 310 ev düzenlenen törenle mülteci ailelere verildi.

Suriye'nin İdlib kırsalına bağlı Kefer Lusin bölgesinde inşası tamamlanan 310 adet briket evin bulunduğu ‘Cihannüma Evleri’ Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal katılımıyla düzenlenen açılış töreninin ardından savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Bölgede yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK’ların katılımıyla ‘‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’’ çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında Sadakataşı Derneği bölgeye ulaştırdığı acil insani yardımla birlikte yapımını tamamladığı briket evlerin açılışlarını da gerçekleştiriyor.

1530 aileye briket ev

Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, dernek tarafından 9 farklı bölgede toplamda 1530 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı devam ediyor.

1800 kişi yaşayacak

Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen ise, “İdlib’e bağlı Kefer Lusin bölgesinde Cihannüma Derneği olarak yaptırmış olduğumuz briket evlerimizi bugün ailelere teslim ettik. Türkiye olarak Suriye’de hiçbir zaman mağdurları sahipsiz ve yalnız bırakmadık ve daima yanlarında olduk. Burada yapılan insani yardım çalışmalarına desteklerini esirgemeyen ve İdlib halkının yanında olan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerimiz Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak ve İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’ya teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı.

Şen sözlerinin devamında; ‘‘Burada bir yaşam kenti inşa etme planımızı kısa bir süre içerisinde hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu evlere yerleştirilen ailelerin çoğunluğu yetimlerden oluşuyor. Toplamda bin çocuk aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa süre içerisinde bu alana okul inşa etmeyi planlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Bünyesinde 310 adet briket ev bulunan Cihannüma Evleri’nde bin 800 savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivil, barınma imkânı elde etti.



Hedef 5 bin briket ev

Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ve İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız İdlib’deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı bölgede inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de Cihannüma Evlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 310 adet evin bulunduğu Cihannüma evleri için tüm Cihannüma camiasına ve bağışçılarına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Özdal, dernek olarak Suriye’de inşa etmeyi hedefledikleri briket ev sayısını 5 bine çıkarmaya karar verdiklerini belirtirken en kısa süre içerisinde okul inşa edileceğini söyledi.