Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında normale dönüş süreci devam ediyor. Başkent Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, 3 ayın ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Covid-19 önlemleri kapsamında kuleye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edileceği bildirildi. 11 yaşın üzerindeki herkesin maske takmasının zorunlu olduğu aktarılırken, asansörlerin de 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacağı, ziyaretçilerin merdivenleri kullanabileceği belirtildi.



Öte yandan, her yıl yaklaşık 7 milyon turistin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre kapalı kaldığı dönemi yaşadı.