Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özerk bölgeye bağlı Hotan şehrinde yerel saatle sabah 05.05'te 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Hutan'ın 279 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi. Depremin nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem
26.06.2020 - 06:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,çin deprem,
713684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/713684.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER