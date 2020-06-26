Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto eden bir kişi, başkent Brasilia'da bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun önünde içinde yolcuların bulunduğu otobüsü yakmaya kalkıştı. Federal Bölge Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre zanlı aracın içine benzin döküp ateşe verdi. Daha sonra, "Bolsanoro dışarı" diye bağırarak araçtan inen adam, kısa bir süre sonra tutuklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otobüs tamamen yanmadan ateşi söndürdü. Olay sırasında otobüsün içinde 13 kişi olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Brezilya İşçi Partisi (PTB) Eski Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Roberto Jefferson, cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Jefferson, "Bir adam bağırarak Planalto Sarayı'nın önünde bir otobüsü ateşe verdi. Adam tutuklandı. Yüksek Mahkeme üzerine elektronik bir kelepçe yerleştirilecek mi? Globo, Folha, Estadao, Band (muhalif medya) öfke dolu haberler yapacak mı" ifadelerini kullandı.