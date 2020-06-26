Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) ilginç bir rekoru duyurdu.



DMÖ'den yapılan açıklamaya göre dünyanın en uzun yıldırımı 31 Ekim 2018'de gerçekleşti. Brezilya'da gerçekleşen yıldırımın uzunluğunun 700 kilometre olduğu açıklandı.

Bu karayoluyla İstanbul - Konya arasındaki mesafeye denk geliyor.

Ayrıca örgüt en uzun süreli yıldırım rekoruna dair bilgiler de paylaştı. 4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırım tam olarak 16.73 saniye sürdü.

İklim uydu sistemleriyle doğrulanan rekorlar, bir önceki kayıtları ikiye katladı.

DMÖ'de çalışan Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda sıradışı rekorları ortaya çıkardı. Daha büyük rakamların olması oldukça muhtemel. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe bunları daha fazla yakalayacağız" dedi.

1975 yılında Zimbabwe'de gerçekeşen yıldırım nedeniyle bir yere sığınmış 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca 1994 yılında Mısır'ın Derenkah kasabasında yıldırımlar petrol tankerlerinin üzerine düştü.

Meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın nedeniyle kasabada 469 kişi hayatını kaybetti.