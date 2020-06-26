Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüs, ortaya çıkmasından bu yana 400 binden fazla kişinin ölümüne neden olurken, 9 milyondan fazla kişiye bulaşarak dünya için tehdit olmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin salgına karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başlaması nedeniyle uzmanlar, ikinci bir korona virüs dalgası riski konusunda uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pazar günü küresel korona virüs vakalarında rekor bir artış olduğunu bildirdi. Ancak ülkeler, korona virüs önlemlerinin ekonomik zorluklara sebep olması nedeniyle normalleşme sürecine girerek kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Korona virüsün ikinci bir dalgaya neden olup olmayacağını tartışmalara yol açarken, Oxford Üniversitesi, korona virüste (Covid-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

Oxford Üniversitesi’nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştığı verilere göre korona virüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan olarak belirtildi. Oxford Üniversitesi, Almanya, Suudi Arabistan ve İran’ın önlemlerini gevşetmesinden sonra belirgin ikinci dalgalar yaşadıklarını belirtti. İran, Mayıs ayındaki kilitlenmesini azalttığı için virüsün ikinci bir zirvesini görmeye başladı. Oxford Üniversitesi, İran’daki yetkililerin pozitif test oranlarının arttığını belirtmesi ile virüsün bir kez daha nüfus arasında yayıldığı ifade etti.

TÜRKİYE İYİLEŞEN ÜLKELER ARASINDA

Daha az sıkı politikaları olan diğer ülkelerdeki vaka sayısının hala düşmekte olduğuna dair olumlu işaretler olduğunu ifade eden Oxford Üniversitesi; Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi.

Aynı zamanda iyileşen ülkeler arasında, İtalya ve İspanya gibi ilk dalgalardan sonra güçlü kilitlenmeler uygulayan ülkeler bulunurken, Belarus gibi sert kilitlenme yaşamayan ülkeler de bulunuyor. İtalya ve İspanya’da, kilit tedbirlerinin önemli ölçüde gevşemesine rağmen, haftalık olarak yeni vakaların dörtte bir oranında azaldığı kaydedildi. Bu ülkeler, azalan korona virüs vakalarına rağmen, uzmanlar tarafından hala dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.