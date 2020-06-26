Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meghan Markle ve Prens Harry, konuşarak para kazanacak. Kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan çiftin kraliyet ailesi hikayelerini anlatmak için 1 milyon sterline anlaştığı iddia edildi.



Sussex Dükü ve Düşesi’nin son zamanlarda kendini 'dünyanın önde gelen konuşmacı bürosu' olarak tanımlayan ve birlikte çalıştığı isimler arasında Obama çifti, Jane Goodall ve Oprah Winfrey'i sayan New York merkezli Harry Walker şirketiyle bir anlaşma imzaladığı öne sürüldü.



Majesty dergisinin genel yayın yönetmeni Ingrid Seward, kraliyet çiftinin 1 milyon sterlinlik anlaşma neticesinde kraliyet ailesindeki hayatlarının ayrıntılarını anlatmalarının bekleneceğini belirtti.



"HİÇ KİMSE ONLARDAN ÇEVRECİLİK DİNLEMEK İSTEMİYOR"

Kraliçe ve Prens Philip’in biyografilerini yazan Seward, The Mirror gazetesine verdiği röportajda, “Hiç kimse onlardan cinsiyet eşitliği ve çevre meselelerini duymak isemiyor. Harry ve Meghan, altı sıfırlı paranın hakkını vermek için kraliyet ailesi hakkında bazı hikayeler anlatmak zorunda kalacaklar” dedi.



Ocak ayında kraliyet görevlerini bırakacaklarını ve ekonomik olarak bağımsız olup kendi kazançlarını kendilerinin kazanacağını açıklayan Sussex çfti için bunun kazançlı bir anlaşma olduğu yorumları yapıldı.



İngiltere’yi terk etmelerine rağmen hemen her gün İngiliz basınında haklarında yeni bir iddia gündeme gelen Harry ve Meghan çifti hakkında önceki gün de bir kraliyet ailesi uzmanından yeni iddialar gündeme geldi. Buna göre Meghan Markle, kraliyet ailesinde yaşadığı süre içinde eski mesleği olan oyunculuğun kendisine kazandırdıklarından çok etkilendi. Hatta sık sık da yüzüne kondurduğu gülümsemeyle gerçek duygularını gizledi, acısını içine attı.



"MEGHAN MARKLE İYİ ROL YAPTI"

İngiliz kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci Russell Myers, Ann Gripper'ın sunuculuğunu üstlendiği bir dijital sohbet yayınına konuk oldu. Myers, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında konuşurken "Onların mutlu olmadığını algılayabildiniz mi?" diye konuştu. Sonra da Meghan Markle hakkında "Açıkçası çok güzel oynadı, rol yaptı" diye sürdürdü sözlerini.



ÜZÜNTÜSÜNÜ GÖSTERMEDİ

Russell Myers, Markle'ın aileden ayrılmadan önceki davranışlarına gönderme yaparak "Ona tam puan! Zaten çok fazla acıyla başa çıkmak zorunda kaldığını söylemişti. Ama bunu asla göstermedi" diye konuştu. Bu konuda Markle'ın, oyunculuk yeteneklerinden faydalandığını da ileri sürdü. Markle'ın yer aldığı çok sayıda görüntüyü incelediğini söyleyen Myers "Yüzünde her zaman güzel bir gülümseme vardı. Her zaman sakindi ve göz teması kuruyordu" diye değerlendirmede bulundu.