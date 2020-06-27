Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin koronavirüs pandemisi ile mücadelede Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ile iş birliği yapacağını duyurdu. Netanyahu "Bu iş birliği, bütün bölge için sağlık güvenliği alanlarında araştırma, geliştirme ve teknoloji üzerine odaklanacak" dedi. Netanyahu'nun ardından BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamada "BAE merkezli özel sektörde iki şirket, İsrailli iki şirketle tıp alanında ve Covid-19'la mücadele dâhilinde bazı projeler başlattıklarını duyurdu" denildi. Abu Dabi ile Tel Aviv yönetimleri arasında diplomatik bir ilişki bulunmuyor ancak 2008'den itibaren İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor. BAE, Ekim 2018'de düzenlenen Judo turnuvasında İsrailli sporcuların yarışmasına izin vermişti. İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle İsrail ulusal marşı BAE'de ilk defa çalınmıştı. Turnuvayı seyretmek için gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev ülkesinin millî marşının çalınması üzerine sevinç gözyaşı dökmüştü. Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara 30 Ekim 2018'de Dubai'deki telekomünikasyon konferansına katılarak konuşma yapmıştı.