ABD'li yetkililer, yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımda bulundu. Yasanın yürürlüğe girmesinden 1 gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgali altındaki bölgelerde ödediği maaşlara %150 zam yaptı. Kaynaklar, ihtiyaç hâlinde desteğin süreceğinin vadedildiğini bildirdi. ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Albay Myles Caggins, AA'nın sorusu üzerine "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adını kullanan YPG/PKK’ya Covid-19 önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini doğruladı. Caggins "Önceki değil, Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" sorusuna ise konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. Bakanlık, kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını söyledi.
ABD’den YPG/PKK’ya 21 milyon dolar yardım
27.06.2020 - 05:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'deki Esad rejimi ve destekçilerine yaptırımı öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 17 Haziran'da uygulamaya koyan ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.
Etiketler : abd,abd pkk,
713909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/713909.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER