Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li yetkililer, yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımda bulundu. Yasanın yürürlüğe girmesinden 1 gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgali altındaki bölgelerde ödediği maaşlara %150 zam yaptı. Kaynaklar, ihtiyaç hâlinde desteğin süreceğinin vadedildiğini bildirdi. ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Albay Myles Caggins, AA'nın sorusu üzerine "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adını kullanan YPG/PKK’ya Covid-19 önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini doğruladı. Caggins "Önceki değil, Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" sorusuna ise konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. Bakanlık, kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını söyledi.