Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya genelinde rekor seviyelere ulaşan koronavirüs vakalarında her geçen gün yeni bir veri ortaya çıkıyor. Son birkaç haftadır özellikle Amerika kıtasında etkili olan virüs, mart ve nisan aylarında İspanya, Fransa ve İtalya’da on binlerce can almıştı. Ancak, Barselona Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, virüsün Vuhan’da (Çin) görüldüğünün resmi olarak açıklanmasından çok önce İspanya’da görüldüğünü ortaya çıkardı. Daha önce Fransa, İtalya ve ABD de vakaların resmi olarak ortayı çıkmasından birkaç ay önce ülkelerinde görüldüğünü belirlemişti.

İLK VAKA TARİHİ: 12 MART 2019

Barselona Üniversitesi’nden araştırmacılar, 12 Mart 2019’da İspanya şehrinde kanalizasyon örneklerinde virüs tespit ettiklerini açıkladı. Daha önce kanalizasyon örneklerini inceleyen bilim insanları, koronavirüsün bu senenin ocak ayının ortalarında, ilk vakanın teyit edilmesinden bir ay önce İspanya’da bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Yeni bir çalışma yapan araştırmacılar, Ocak-2018 ve Aralık-2019 arasında dokuz farklı tarihe ait donmuş atık su örneklerini analiz etti. 12 Mart 2019 örneğinde bulunan düşük seviyeler hariç, tüm örnekler SARS-CoV-2 genetik materyalinin varlığını ortaya çıkardı. Bilim insanlarının elde ettiği sonuçlarla koronavirüsün İsyanya’da resmî olarak açıklanan tarihten yaklaşık bir yıl önce Barselona’nın atık suyunda bulunduğu ortaya çıktı.

İspanyol Halk Sağlığı ve Sağlık İdaresi Derneğinden Dr Joan Ramon Villalbi “Sadece bir sonuç olduğunda, her zaman daha fazla veri, daha fazla çalışma, daha fazla örnek istersiniz. Ancak kesinlikle ilginç” dedi.

Bulguları değerlendiren ekip, yeni koronavirüsün ortaya çıkmasından önceki aylarda bildirilen bazı sert grip vakalarının aslında Covid-19 vakaları olabileceğine dikkat çekti. Barcelona Üniversitesi araştırmacıları “Bazı tanımlanmamış grip vakaları, 2019-2020 sezonunda Covid-19 vakalarını maskelemiş olabilir” dedi. Araştırma ekibi yazarlarından İspanyol Viroloji Derneği Başkanı Albert Bosch “Covid-19 ile enfekte olanlara, halk sağlığı tedbirleri alınmadan önce yanlışlıkla grip teşhisi konulmuş olabilir” dedi. İspanyol bilim insanlarının çalışması medRXiv’te hakem heyetinin onayına sunuldu.

İTALYA DA AÇIKLAMIŞTI

İtalya'daki bilim insanları, kanalizasyon suyu örneklerinde yaptığı araştırmada virüsün, Aralıkta ülkede olduğuna dair deliller buldu. İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, 18 Aralık'ta Kuzey İtalya'nın Milano ve Torino kentlerindeki örneklerde genetik virüs izleri bulunduğunu doğruladı. Fransız bilim insanları, bir Fransız vatandaşının aralık sonunda enfekte olduğunu keşfetmiş, bunun ilk resmî vakadan bir ay öncesine ait olduğu belirlenmişti. ABD’de ilk hasta ise Ocakta Washington'da teşhis edildi, ama aynı bölgedeki iki hastanının Aralık 2019'da benzer semptomlar yaşadıktan sonra viral antikorlar için pozitif test verdiği duyurulmuştu. Bu bulgular, 10 milyon insanı enfekte eden, 500 bin kişiyi öldüren virüsün, köken ve yayılmasıyla ilgili araştırmalarla kabaca eşleşiyor gibi görünüyor.