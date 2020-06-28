California eyaletinin Red Bluff kentinde süpermarket zinciri Walmart’a ait dağıtım merkezinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının ardından polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
28.06.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin California eyaletinde bir süpermarket zincirine ait dağıtım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,silahlı saldırı,california,
714119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714119.aspx
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