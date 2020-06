Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de New York Times’ın ortaya attığı Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddialarıyla ilgili Beyaz Saray’dan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi. ABD'nin günde binlerce istihbarat raporu aldığını ve bunların titizlikle incelendiğini kaydeden McEnany, “Beyaz Saray, istihbarat ya da iç bilgilendirme hakkında kesinlikle bilgi vermez. Ancak CIA Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü, ne başkan Trump'ın ne de Başkan Yardımcısı Mike Pence Rusya konusunda bilgilendirildiğini teyit ediyor. Söz konusu istihbarat hakkında bir açıklama yapmıyoruz. Ancak New York Times gazetesinin Başkan Trump'ın bu konuda bilgilendirildiği iddiası kesinlikle doğruları yansıtmamaktadır" İfadelerini kullandı.

New York Times gazetesi, Rus istihbarat biriminin Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için yüklü miktarda para teklif ettiğini ve Donald Trump’ın bu konuda bilgilendirildiğini iddia etmişti.