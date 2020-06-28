Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Güney Kore’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 62 yeni koronavirüs vakasının bildirildiği ülkede toplam vaka sayısı 12 bin 715’e yükseldi. Yeni tespit edilen vakalardan 22'sinin ise yurtdışı bağlantılı olduğu belirtildi. Güney Kore’de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 11 bin 364 koronavirüs vakasının iyileştiğini, bin 69 vakanın ise hala karantinada olduğunu açıkladı.
Güney Kore’de Mayıs ayı başında salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vaka sayısında artış yaşandı.
Güney Kore’de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
28.06.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore’de son 24 saatte 62 yeni tip koronavirüs vakasının görülmesi üzerine toplam vaka sayısı 12 bin 715’e yükseldi.
Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Güney Kore’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 62 yeni koronavirüs vakasının bildirildiği ülkede toplam vaka sayısı 12 bin 715’e yükseldi. Yeni tespit edilen vakalardan 22'sinin ise yurtdışı bağlantılı olduğu belirtildi. Güney Kore’de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 11 bin 364 koronavirüs vakasının iyileştiğini, bin 69 vakanın ise hala karantinada olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Kore,koronavirüs,covid-19,vaka sayısı,
714148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714148.aspx
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