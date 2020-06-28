Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Güney Kore’de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 62 yeni koronavirüs vakasının bildirildiği ülkede toplam vaka sayısı 12 bin 715’e yükseldi. Yeni tespit edilen vakalardan 22'sinin ise yurtdışı bağlantılı olduğu belirtildi. Güney Kore’de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 11 bin 364 koronavirüs vakasının iyileştiğini, bin 69 vakanın ise hala karantinada olduğunu açıkladı.

Güney Kore’de Mayıs ayı başında salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vaka sayısında artış yaşandı.