Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin’de 59 korona virüs vakasının daha tespit edildiğini duyurdu. Yeni vakaların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil, Kudüs, Beytüllahim, Nablus ve Ramallah kentlerinde görüldüğünü söyleyen Keyle, son verilerle birlikte Filistin’deki toplam vaka sayısının 2 bin 112'ye yükseldiğini belirtti. 11 hastanın durumunun kritik bir durumda olduğunu ifade eden Keyle, bu vakalardan 2’sinin ise solunum cihazına bağlı olduğunu kaydetti.