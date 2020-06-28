Asir bölgesinde bulunan Rafidah kentinde bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı. Hızını alamayan saldırgan, olayın ardından aracını kenara çekerek, araçtan inen sürücüyü de ezmeye çalıştı. Olayda iki araçta kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Asir Polis Sözcüsü Zaid Al-Dabbash, kavgaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga... Tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı
28.06.2020 - 21:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı kişinin aracına defalarca çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suudi arabistan,araç,çarpma,
714278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714278.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER