Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak 2019’un son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de alınan önlemlere yenileri eklendi.

Ülkenin Bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’un hafta sonuna denk gelmesi bir süredir ABD’nin gündemindeydi.

Zira her yıl yoğun katılımlı kutlamalara ev sahipliği yapan 4 Temmuz’da sosyal mesafe kuralının göz ardı edilebileceği belirtiliyordu.

Konu ile ilgili ilk adımlar atıldı. ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde hafta sonu tüm plajların kapatılmasına karar verildi.

Florida Valisi Carlos Gimenez'in imzaladığı acil durum kararnamesi kapsamında Miami’nin tüm plajları 3 – 7 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.

ABD’nin diğer yakasında bulunan California’da da benzer bir karar alındı. Vali Gavin Newsom, Los Angeles ve eyaletteki 6 yerleşkede barların kapatılması kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Teksas Valisi de benzer bir karar almıştı.