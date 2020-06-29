Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 536 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 162 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 225 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 670'e ulaştığını açıkladı.

İran'da normalleşmeyle birlikte Covid-19 kaynaklı ölümlerde düzenli olarak artış yaşanıyor. Son 24 saatte yaşanan ölümlerin sayısı aylar sonra en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Dün İran’da son 24 saatte 144 can kaybı yaşanırken vaka sayısı da 222 bin 669 olarak kayıtlara geçmişti.