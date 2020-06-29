Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 288 bin 465 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 609 artarak 17 bin 351'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 112 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 12 bin 994 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 386 bini aşarken, 9 bin 728 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.