Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama sesi duyuldu. Haberde patlamanın bölgede faaliyet gösteren örgütlerin bir saldırısı olabileceği ifade edildi. Tasnim Haber Ajansı da olayın askeri aracı hedef olan bir saldırı olabileceğine işaret etti. Olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.