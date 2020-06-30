Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılı açıklama yapan Bachelet "Bu işgal, Filistinlilerin ve bölgedeki insan hakları üzerinde yıkıcı etkiye neden olur" dedi. İsrail’in işgal politikasının yasa dışı olduğunu belirten Bachelet "Herhangi bir işgal, ister Batı Şeria’nın yüzde 30’u, ister yüzde 5’i olsun illegaldir. İsrail’i kendi eski üst düzey yetkililerini ve generallerini ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda sesi dinlemeye çağırıyorum ve bu tehlikeli yolda ilerlememesi için uyarıyorum" ifadelerini kullandı. Bachelet "İlhakın kesin sonuçları tahmin edilemez, ama muhtemelen Filistinliler, İsrail’in kendisi ve bölge için felaketlere neden olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail hükümetini ilhak planlarından vazgeçmeye çağırdı ve ben bunu yüzde 100 destekleyerek İsrail’i bu çağrıya uymaya çağırıyorum. Diğerlerinin de belirttiği gibi Filistin topraklarının herhangi bir bölümünü ilhak etme girişimi, bölgede kalıcı barışı sağlamak için sarf edilen çabalara ciddi bir şekilde zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda insan hakları ihlallerini karakterize eden onlarca yıldır süren çatışmaları arttıracak" dedi.