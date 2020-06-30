Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skandala, bazı Türk gençleri tepki gösterdi. Hainler, gençlere ve Türklere ait iş yerlerine saldırdı. Polis ise seyretti. Provokasyonu görmezden gelen Avusturya hükûmeti Türkleri saldırgan tarafmış gibi göstermeye çalışırken, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Dışişleri Bakanlığına davet edildi. Ceyhun "Terör örgütü yandaşları ve sempatizanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye kökenli insanlarımızı sokağa çekmek amacıyla kışkırtmaktalar. Lütfen hep birlikte teröristlerin emellerine ve onları destekleyenlerin Viyana'da huzuru bozma amacına hiçbir şekilde şans vermeyelim" dedi. Olaya sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığımız, “Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK’ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir” açıklamasını yaptı.