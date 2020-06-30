Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK) protestolara neden olan Ulusal Güvenlik Yasası'nı oy birliğiyle kabul etmesinin kamuoyuna yansımasının ardından Japonya’dan konuya dair ilk değerlendirme geldi. Bugün gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Hong Kong sakinlerinin ve uluslararası toplumun güçlü endişelerine rağmen kararın alınmasından üzüntü duyduklarını ifade etti. Japonya'nın Hong Kong'la olan ekonomik bağları ve ikili ilişkileri adına "tek ülke, iki sistem" prensibinin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizen Suga, Hong Kong'un özgür ve açık sistemini sürdürmesi ve demokratik bir çerçevede istikrarlı bir şekilde gelişmesi gerektiği konusundaki tutumlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ulusal Güvenlik Yasası'nın "tek ülke, iki sistem" prensibine olan uluslararası güveni zayıflattığını belirten Suga, Japonya'nın ilgili ülkelerle koordine şekilde konunun takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

"Diplomasiye devam"

Tokyo'nun duruşunun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Covid-19 nedeniyle ileri tarihe ertelenen Japonya ziyaretine olası etkisini de değerlendiren Suga, ülkesinin mevcut sorunları çözmek üzere tüm üst düzey diplomatik temas yollarını kullanma ve Pekin'den olumlu yanıtlar almaya yönelik çaba gösterme konusundaki tutumunun süreceğini ifade etti.