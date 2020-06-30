Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yayınlanan resmi açıklama ile sınırların açılmaya başlanacağı 1 Temmuz tarihi için belirlenen ilk grup ülkeler listesi yayınlandı. Yayınlanan ilk listede Türkiye yer almazken listenin 15 Temmuz’da yeniden güncelleneceği bildirildi.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "AB Konseyi, bazı üçüncü ülkelerde yaşayanlar için seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya başlamayı kabul etti. Konsey bugün, AB'ye zorunlu olmayan seyahatlerde geçici kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması yönündeki öneriyi kabul etti. Tavsiye edilen listede yer alan ülkeler için seyahat kısıtlamaları kaldırılmalı, bu liste gözden geçirilmeli ve duruma göre 2 haftada bir güncellenmelidir" denildi.

Açıklamada, "Tavsiye kararında belirtilen kriter ve koşullara dayanarak, 1 Temmuz'dan itibaren üye ülkeler aşağıdaki üçüncü ülkelerin sakinleri için dış sınırlardaki seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya başlamalıdır’’ ifadelerine yer verildi.

Seyahat yasağı kaldırılan ülkeler ise Ruanda, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay olarak açıklandı. Çin için ise "karşılıklılık teyide tabi" şartı kullanılırken, "Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan sakinleri bu öneri için AB sakinleri olarak düşünülmelidir’’ denildi. Listede Türkiye yer almadı.

Açıklamada ülkeleri belirleme kriterine dair "Mevcut seyahat kısıtlamasının kaldırılması gereken üçüncü ülkeleri belirleme kriterleri, özellikle fiziksel mesafenin yanı sıra ekonomik ve sosyal hususlar da dahil olmak üzere epidemiyolojik durum ve sınırlama önlemlerini kapsamaktadır’’ denilse de tercihlerin siyasi gerekçelerden etkilendiği yorumları yapılıyor.

Ayrıca Schengen ile ilişkili ülkeler olan İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre’nin de bu öneriye dahil oldukları bildirildi.