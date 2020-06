Türkiye Gazetesi

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 312'ye yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1158'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 488'e ulaştığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 228'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 243 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 12 bin 533'e çıktığı, toplam 8 bin 920 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin vefat ettiği ve can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 322 kişide daha virüs tespit edilmesiyle Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 2 bin 765'e çıktığı, 625 kişinin ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1174'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybını 50, iyileşen hasta sayısının ise 1031 olduğunu bildirmişti.