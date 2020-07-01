Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti
01.07.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.
Etiketler : bm,
714933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714933.aspx
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