İsrail’in ilhak planına gün geçtikçe öfke artıyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El Halil kentinde ilhak planını protesto eden bir grup Filistinli genç İsrail güçleri çatıştı. Olaylarda 1 Filistinli genç gözaltına alındı. Filistinli gençler, güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, güvenlik güçleri ise ses ve gaz bombaları ile karşılık verdi.