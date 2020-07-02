İsrail’in ilhak planına gün geçtikçe öfke artıyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El Halil kentinde ilhak planını protesto eden bir grup Filistinli genç İsrail güçleri çatıştı. Olaylarda 1 Filistinli genç gözaltına alındı. Filistinli gençler, güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, güvenlik güçleri ise ses ve gaz bombaları ile karşılık verdi.
Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi
02.07.2020 - 20:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir grup Filistinli genç İsrail’in ilhak planını protesto etti. Gençler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batı Şeria,israil,ilhak,
715203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715203.aspx
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